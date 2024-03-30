بعد أن تخلّوا عنه خلال فترة السجن.. ألفيس ينتقم من أصدقائه

قرر اللاعب البرازيلي السابق داني ألفيس، الذي شكل مادة دسمة لوسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، بعد الحكم عليه في فضيحة الاعتداء الجنسي التي ارتكبها بحق امرأة إسبانية، أواخر العام 2022، إلغاء متابعة كل أصدقائه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"

وتداولت منصات التواصل صورًا من الحساب الرسمي للنجم السابق لبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، وقد ألغى متابعة كل أصدقائه على "إنستغرام" في رسالة واضحة على أنه لم يتلقَ الدعم الكافي خلال محنته الأخيرة واعتقاله في السجن لمدة أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة بعد أن دفع مليون دولار للقضاء الإسباني كتعويض للضحية التي تعرضت للاعتداء الجنسي.