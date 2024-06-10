مانشستر سيتي يتخذ قرارا حاسما مع نجمه قبل أمم أوروبا 2024
كشفت تقارير إخبارية إنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي جهزت عقدا جديدا لنجمها فيل فودين ليصبح اللاعب الإنجيزي الأغلى في التاريخ.
وذكرت صحيفة "الصن" (THE SUN)البريطانية، أن فيل فودين أثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال الموسم الماضي، مضيفة أنه مع الغياب المطوّل لكيفن دي بروين، كان اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا هو من قاد مانشستر سيتي إلى تحقيق انتصارات حاسمة ساهمت في حفاظه على لقب الدوري الممتاز، فضلا عن التألق في مسابقات أخرى، على الرغم من أن "السيتي" فقد خلال موسم 2023 ـ 2024 لقب دوري أبطال أوروبا لفائدة ريال مدريد.
وسجل فودين في موسم 2023 ـ 2024، 26 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات؛ ما يعني أن ذلك الموسم هو الأفضل في مسيرته بحساب الأرقام، وهو ما يعني أن اللعب سيكون محط أنظار الجميع في كأس أمم أوروبا مع منتخب الأسود الثلاثة، وسيحظى باهتمام أكبر الأندية الأوروبية، لكن مانشستر سيتي قرأ حسابا لكل ذلك وفق ما أوردته "الصن".
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن إدارة سيتيز قررت تحصين نجمها وحمايته من كل العروض عندما قدمت له عقدًا قريبا جدا من عقدي كيفين دي بروين وإيرلينغ هالاند.
ويرتبط فودين بمانشستر سيتي حتى أواخر يونيو 2027، ولحمايته، قرر النادي زيادة راتبه ليصل إلى 440 ألف يورو أسبوعيًا، أي أكثر من 1.7 مليون يورو شهريًا.
وسيصبح فودين اللاعب الإنجليزي الأعلى أجرًا في التاريخ، وذلك في انتظار تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات (حتى 2030).
وأعلن فودين عن نيته البقاء في ناديه الأم، قائلا في تصريحات خلال الموسم الماضي: "لم تكن لدي نية مطلقًا لمغادرة مانشستر سيتي. عندما لم أكن ألعب أساسيا كنت أعرف أن هناك لاعبين أفضل مني، وكلما استمر العمل زادت الفرص، الآن لا نية لي في مغادرة السيتي".
ويشارك فيل فودين مع منتخب إنجلترا في نهائيات أمم أوروبا 2024 التي من المقرر أن تبدأ الجمعة المقبل في ألمانيا، حيث يلعب منتخب الأسود الثلاثة في المجموعة الثالثة مع كل من سلوفينيا والدانمارك وصربيا، ويستهل مواجهاته في الدور الأول بملاقاة صربيا في 16 من الشهر الجاري.