مانشستر سيتي يتخذ قرارا حاسما مع نجمه قبل أمم أوروبا 2024

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي جهزت عقدا جديدا لنجمها فيل فودين ليصبح اللاعب الإنجيزي الأغلى في التاريخ.

وذكرت صحيفة "الصن" (THE SUN)البريطانية، أن فيل فودين أثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال الموسم الماضي، مضيفة أنه مع الغياب المطوّل لكيفن دي بروين، كان اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا هو من قاد مانشستر سيتي إلى تحقيق انتصارات حاسمة ساهمت في حفاظه على لقب الدوري الممتاز، فضلا عن التألق في مسابقات أخرى، على الرغم من أن "السيتي" فقد خلال موسم 2023 ـ 2024 لقب دوري أبطال أوروبا لفائدة ريال مدريد.

وسجل فودين في موسم 2023 ـ 2024، 26 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات؛ ما يعني أن ذلك الموسم هو الأفضل في مسيرته بحساب الأرقام، وهو ما يعني أن اللعب سيكون محط أنظار الجميع في كأس أمم أوروبا مع منتخب الأسود الثلاثة، وسيحظى باهتمام أكبر الأندية الأوروبية، لكن مانشستر سيتي قرأ حسابا لكل ذلك وفق ما أوردته "الصن".

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن إدارة سيتيز قررت تحصين نجمها وحمايته من كل العروض عندما قدمت له عقدًا قريبا جدا من عقدي كيفين دي بروين وإيرلينغ هالاند.