بسبب مهاجمة ميسي ونيمار.. باريس سان جيرمان يلغي تذاكر 450 من الألتراس أمام تروا
ألغى باريس سان جيرمان تذاكر 450 من ألتراس الفريق قبل مباراته أمام تروا في الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.
وكان الألتراس قد أطلقوا قبل أيام هتافات ضد ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم، بينما انتقل آخرون إلى منزل النجم البرازيلي نيمار وطالبوه بالرحيل عن الفريق.
ويمكن للاعبين مغادرة باريس سان جيرمان في الصيف، حيث ينتهي عقد ميسي في 30 يونيو المقبل، في حين كشفت "صحيفة "ميرور" أن النادي الفرنسي لم يعد يعطي الأولوية لتجديد عقد ميسي.
وكان باريس سان جيرمان قد قرر إيقاف ميسي وتغريمه في وقت سابق بعد قيامه برحلة غير مصرح بها إلى السعودية بعد الخسارة أمام لوريان.
وقدم ميسي اعتذاره فيما بعد في مقطع فيديو لكن إيقافه لا يزال ساريا.
وبحسب شبكة "RMC Sport"، فقد تم منع حوالي 450 عضوا من ألتراس باريس سان جيرمان من حضور مواجهة الفريق أمام تروا.
في حين ذكرت صحيفة "ليكيب أن هذا الإجراء مرتبط بالاحتجاجات التي وقعت قبل أيام.
وسيظل يُسمح للأعضاء الآخرين في دعم الفريق والسفر لمواجهة تروا.
ومع إصابة نيمار وإيقاف ميسي، سيحتاج الفريق الذي يدربه كريستوف غالتيه إلى الضغط على منافسه للحصول على ثلاث نقاط حاسمة.
وبعد أن ظل دون خسارة في 15 مباراة بالدوري الفرنسي قبل إقامة كأس العالم، خسر باريس سان جيرمان 6 مرات منذ مطلع العام الحالي. لكن الفريق ما زال يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 75 نقطة من 33 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن لانس الثاني الذي لعب مباراة أكثر.
وبعد مواجهة تروا سيلعب باريس سان جيرمان مع أجاكسيو وأوكسير وستراسبورغ وكليرمون فوت 63.