بسبب مهاجمة ميسي ونيمار.. باريس سان جيرمان يلغي تذاكر 450 من الألتراس أمام تروا

ألغى باريس سان جيرمان تذاكر 450 من ألتراس الفريق قبل مباراته أمام تروا في الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

وكان الألتراس قد أطلقوا قبل أيام هتافات ضد ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم، بينما انتقل آخرون إلى منزل النجم البرازيلي نيمار وطالبوه بالرحيل عن الفريق.

ويمكن للاعبين مغادرة باريس سان جيرمان في الصيف، حيث ينتهي عقد ميسي في 30 يونيو المقبل، في حين كشفت "صحيفة "ميرور" أن النادي الفرنسي لم يعد يعطي الأولوية لتجديد عقد ميسي.