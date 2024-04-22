ضد برشلونة.. حالة تحكيمية جدلية أخرى في الكلاسيكو (صور)

أثارت حالة تحكيمية أخرى في مباراة الكلاسيكو التي جمعت برشلونة وريال مدريد، مساء الأحد، في الدوري الإسباني، جدلًا كبيرًا.

واقترب ريال مدريد من الفوز بالدوري الإسباني بعدما سجل جود بيلينغهام هدفًا قرب النهاية ليقود فريقه للانتصار 3-2 على ضيفه برشلونة، يوم الأحد.