ضد برشلونة.. حالة تحكيمية جدلية أخرى في الكلاسيكو (صور)
أثارت حالة تحكيمية أخرى في مباراة الكلاسيكو التي جمعت برشلونة وريال مدريد، مساء الأحد، في الدوري الإسباني، جدلًا كبيرًا.
واقترب ريال مدريد من الفوز بالدوري الإسباني بعدما سجل جود بيلينغهام هدفًا قرب النهاية ليقود فريقه للانتصار 3-2 على ضيفه برشلونة، يوم الأحد.
وجاءت الحالة الجدلية في الدقيقة الـ33 خلال تعادل الفريقين (1-1) حيث كان لامين يامال، لاعب برشلونة منطلقًا باتجاه مرمى ريال مدريد في حالة انفراد ليحاول الفرنسي كامافينغا إيقافه وبالفعل سقط لاعب البلوغرانا قبل دخوله منطقة الجزاء، ومنح حينها الحكم الكارت الأصفر للاعب ريال مدريد، في ظل مطالبة لاعبي البارسا بضرورة طرده.
وقارن العديد من المتابعين هذه اللقطة بحالة طرد رونالد أراوخو في مباراة برشلونة وسان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، وأبدوا اندهاشهم من تضارب القرارات التحكيمية، مؤكدين أنه الفعل ذاته الذي ارتكبه كامافينغا مع يامال وكان يستحق عليه الطرد.
ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميًّا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.
الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.