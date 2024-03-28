بعد 6 سنوات.. الدوري الإسباني يجد "ميسي ورونالدو الجديدين"

أعاد الحضور المتوهج لنجمي برشلونة وريال مدريد، لامين يامال وفيليبي إندريك، الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعت منتخبي إسبانيا والبرازيل، الجدل حول إمكانية استعادة "الكلاسيكو" الإسباني جذوته التي غابت عنه منذ أن غادر الأسطورة كريستيانو رونالدو ريال مدريد في 2018، قبل أن ينسج على منواله أيقونة الأرجنتين وبرشلونة ليونيل ميسي في 2021 متجها نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلى مدى ما يقارب 18 عاما، كان كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، سواء في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا، في مناسبات قليلة، محط أنظار العالم، بعد أن فرض كل من ميسي ورونالدو سحرهما الكروي وجعلا من مباراة برشلونة والريال المواجهة الأكثر إثارة ومتابعة في العالم.

وتحدثت تقارير إخبارية عما وصفته بعودة "كريستيانو وميسي" من جديد إلى مباريات الدوري الإسباني، ويتعلق الأمر هنا بالثنائي لامين يامال النجم الواعد للبلوغرانا، وفيليبي إندريك المهاجم القادم في صيف 2024 إلى ريال مدريد.

وتألق اللاعبان، البالغ كل منهما 17 سنة من العمر، بشكل لافت في ودية إسبانيا والبرازيل، لتتحدث تقارير إسبانية وإنجليزية عن أن "الدوري الإسباني يجد رونالدو وميسي الجديدين".

ورغم أنه من السابق لأوانه الحديث عن "رونالدو وميسي" في نسخة جديدة بداية من الموسم المقبل، بالنظر إلى الأرقام الخيالية والإمكانيات الكروية الرهيبة التي كان عليها أسطورتا الأرجنتين والبرتغال، إلا أن ما يقدمه لامين يامال وفليبي إندريك جعل عديد المتابعين يتوقعون أن يسترجع الكلاسيكو هيبته التي فقد الكثير من بريقها منذ آخر كلاسيكو بحضور النجمين رونالدو وميسي، وذلك في 2017.

وصعد ليونيل ميسي إلى الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2004ـ 2005، وبعدها بخمس سنوات انضم رونالدو لريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي نوفمبر 2009، كان اللاعبان وجها لوجه في كلاسيكو الأرض للمرة الأولى، في مباراة حسمها زملاء ميسي بهدف دون رد، ومنذ ذلك الوقت لم يغب اللاعبان عن الكلاسيكو.

وخاض النجمان 37 كلاسيكو وجها لوجه في كل المسابقات، من بينها 18 مباراة في الدوري الإسباني، وفاز ميسي بـ17 كلاسيكو وكريستيانو بـ 11 مباراة، فيما حسم التعادل 9 مباريات، لكن المثير في تلك المواجهة الخاصة أن كلا اللاعبين سجل 23 هدفا بحضور الطرف الثاني.

وبالعودة إلى النجمين الواعدين لامين يامال أيقونة برشلونة القادمة، وفيليبي إندريك حامل آمال ريال مدريد، سيلتقي اللاعبان للمرة الأولى مبدئيا في الموسم المقبل بعد أن يكون إندريك قد بدأ رسميا مغامرته في سان تياغو بيرنابيو، عقب توقيعه عقدا مع الفريق الملكي في ديسمبر 2022، على أن ينضم رسميا لزملاء توني كروس عند بلوغه 18 عاما في يوليو المقبل.