ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر يعزز حظوظه في حصد اللقب بإسقاط بولونيا

واصل إنتر ميلان تحليقه في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد فوزه 1-صفر على ضيفه بولونيا، اليوم السبت، بفضل هدف سجله يان بيسيك في الشوط الأول.

ورفع إنتر رصيده إلى 75 نقطة مبتعدا بفارق 18 نقطة عن يوفنتوس الثاني الذي يستضيف أتلانتا غدا الأحد، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 51 نقطة في المركز الرابع بعد 28 مباراة.