ركل مقاعد البدلاء.. غضب عارم من فاسكيز بعد استبداله أمام ريال بيتيس (فيديو)

ويبحث ريال مدريد عن الخروج من كبوة الهزيمة في الكلاسيكو أمام برشلونة، عندما يحل ضيفًا على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 62 نقطة متقدمًا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يلعب الآن خارج أرضه مع ريال بيتيس.