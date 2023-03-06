ركل مقاعد البدلاء.. غضب عارم من فاسكيز بعد استبداله أمام ريال بيتيس (فيديو)
لقطة مثيرة من فاسكيز
أبدى لوكاس فاسكيز مدافع نادي ريال مدريد غضبه الشديد بعد استبداله أمام ريال بيتيس خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.
فاسكيز ضرب مقاعد البدلاء وسط غضب عارم
وكانت لوحة المباراة تشير إلى التعادل السلبي، وحين خرج فاسكيز في الدقيقة 59 أبدى غضبه الشديد بعد عمليه إخراجه من الملعب.
وقام فاسكيز بضرب مقاعد البدلاء وسط غضب عارم من اللاعب الإسباني.
ويبحث ريال مدريد عن الخروج من كبوة الهزيمة في الكلاسيكو أمام برشلونة، عندما يحل ضيفًا على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 62 نقطة متقدمًا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يلعب الآن خارج أرضه مع ريال بيتيس.