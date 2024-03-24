الأسباب الحقيقية لمغادرة حجازي معسكر مصر بشكل مفاجئ
غادر أحمد حجازي، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية؛ بسبب ما وصفه اتحاد الكرة المصري بالظرف الطارئ.
وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وافق على مغادرة حجازي بسبب "ظرف أسري طارئ".
وحسب بيان اتحاد الكرة، فإنه من الممكن عودة حجازي حال انتهاء أزمته قبل مباراة مصر وكرواتيا، في نهائي كأس العاصمة الإدارية، يوم الثلاثاء القادم.
الأسباب الحقيقية
وأكد مصدر أن أحمد حجازي دخل في حالة غضب كبيرة بسبب عدم مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، في قبل نهائي كأس العاصمة الإدارية.
وحقق منتخب مصر الفوز على نيوزيلاندا، ليتأهل لمواجهة كرواتيا التي تخطت تونس بركلات الترجيح.
وقال المصدر إن حجازي أبلغ إبراهيم حسن أنه في حالة رغبة الجهاز الفني بعدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي فمن الأفضل عدم استدعائه.
حجازي شدد على أنه كان من العناصر الأساسية للمنتخب طوال السنوات العشر الماضية، وليس من العدل عدم مشاركته أساسيًا.
وأضاف :"حجازي طلب من إبراهيم حسن احترام تاريخه مع المنتخب وتقديره بشكل كافٍ".
وأتم: "إبراهيم حسن فشل في السيطرة على أحمد حجازي وغضبه في غرفة خلع الملابس عقب المباراة".
ودفع حسام حسن برامي ربيعة بجوار محمد عبدالمنعم أمام نيوزيلاندا، على حساب أحمد حجازي.