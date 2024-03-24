الأسباب الحقيقية لمغادرة حجازي معسكر مصر بشكل مفاجئ

غادر أحمد حجازي، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية؛ بسبب ما وصفه اتحاد الكرة المصري بالظرف الطارئ.

وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وافق على مغادرة حجازي بسبب "ظرف أسري طارئ".

وحسب بيان اتحاد الكرة، فإنه من الممكن عودة حجازي حال انتهاء أزمته قبل مباراة مصر وكرواتيا، في نهائي كأس العاصمة الإدارية، يوم الثلاثاء القادم.