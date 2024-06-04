استعدادات كأس أوروبا.. انجلترا تحقق فوزا كبيرا وألمانيا تتعادل (فيديو)

بدأ منتخب إنجلترا استعداداته لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بالفوز بثلاثة أهداف دون رد على البوسنة والهرسك، غير المتأهلة للبطولة، اليوم الاثنين على ملعب سانت جيمس بارك.

وسجل ثلاثية المنتخب الإنجليزي كول بالمر وترينت ألكسندر-أرنولد والقائد هاري كين.

وافتتح بالمر التسجيل في الدقيقة 60 من ركلة جزاء احتسبت إثر عرقلة إزري كونسا داخل منطقة الجزاء ليحرز أول أهدافه الدولية.