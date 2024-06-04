استعدادات كأس أوروبا.. انجلترا تحقق فوزا كبيرا وألمانيا تتعادل (فيديو)
بدأ منتخب إنجلترا استعداداته لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بالفوز بثلاثة أهداف دون رد على البوسنة والهرسك، غير المتأهلة للبطولة، اليوم الاثنين على ملعب سانت جيمس بارك.
وسجل ثلاثية المنتخب الإنجليزي كول بالمر وترينت ألكسندر-أرنولد والقائد هاري كين.
وافتتح بالمر التسجيل في الدقيقة 60 من ركلة جزاء احتسبت إثر عرقلة إزري كونسا داخل منطقة الجزاء ليحرز أول أهدافه الدولية.
وعزز ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول، والذي كان أحد أبرز العناصر في المباراة، تقدم إنجلترا بالهدف الثاني في الدقيقة 85، وهو الثالث له بقميص المنتخب.
وبعدها بأربع دقائق، سجل كين الهدف الثالث عندما سدد كرة من مسافة قريبة وسط ارتباك أمام المرمى.
وغاب عن المباراة العديد من اللاعبين الأساسيين، من بينهم لاعب خط الوسط غود بيلينغهام الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد يوم السبت الماضي.
لكن أهمية المباراة تتمثل في توضيح الرؤية أمام المدرب غاريث ساوثغيت قبل اتخاذ القرار بشأن 7 لاعبين عليه استبعادهم قبل الموعد النهائي لإعلان تشكيلة نهائية من 26 لاعبا، وهو يوم الجمعة المقبل.
وتخوض إنجلترا مباراتها الودية الأخيرة يوم الجمعة أمام أيسلندا على ملعب ويمبلي قبل أن يغادر المنتخب إلى ألمانيا.
في المقابل، أهدرت ألمانيا مستضيفة اليورو العديد من الفرص وهيمنت على معظم فترات المباراة أمام أوكرانيا اليوم الاثنين لكنها تعادلت سلبيا في مباراتها الودية قبل الأخيرة قبل انطلاق البطولة القارية.
بدأت ألمانيا، التي غاب عنها لاعبو ريال مدريد وبروسيا دورتموند عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، المباراة بإيقاع سريع وضغط شديد على المنافس.
وكاد إيلكاي غوندغان أن يضع الفريق في المقدمة في الدقيقة 16 حين أرسل باسكال جروس تمريرة عرضية على القائم البعيد لكن قائد ألمانيا غير المراقب فشل في استغلال الفرصة.
وترك المنتخب الأوكراني، الذي تأهل لبطولة أوروبا بعد فوزه على أيسلندا في الملحق، الاستحواذ لمنافسه وحاول بدلا من ذلك شن هجمات مرتدة باستخدام سرعة ميخايلو مودريك.
واقتربت ألمانيا، التي ستخوض مباراتها الودية الأخيرة أمام اليونان بعد أربعة أيام، من التسجيل مرة أخرى في بداية الشوط الثاني لكن رأسية كاي هافيرتز ذهبت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 53.
واقترب البديل ماكسيميليان بير من التسجيل من أول لمسة له وسدد في العارضة من زاوية ضيقة قبل أن يجبر الحارس أناتولي تروبين على التصدي لمحاولة أخرى.
كما حرم تروبين منافسه كريس فوريتش من التسجيل من عند حافة منطقة الجزاء بعد ذلك بقليل.
وتستهل ألمانيا مشوارها في المجموعة الأولى أمام اسكتلندا في 14 يونيو الجاري كما تلعب في مجموعتها مع المجر وسويسرا.
وستبدأ أوكرانيا مشوارها في البطولة في 17 يونيو بمواجهة رومانيا في المجموعة الخامسة كما ستواجه سلوفاكيا وبلجيكا.
وفاز منتخب كرواتيا على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-0 كما تغلب منتخب إسكتلندا على جبل طارق بنتيجة 2-0.