البلجيكي كارل هوفكينز يقترب من تدريب الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب البلجيكي كارل هوفكينز، مدرب كلوب بروج السابق، من قيادة الفريق الأول للزمالك خلفا لمعتمد جمال.

ويبحث الزمالك، عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق، بدلًا من المدرب المؤقت معتمد جمال، الذي استلم زمام منصبه، بعد إقالة الكولومبي كارلوس أوسوريو.

ووفقا لما ذكره موقع "sudinfo"، اليوم السبت، "فقد اتفقت جميع الأطراف على كافة تفاصيل العقد، وسيوقع كارل هوفكينز عقدًا لمدة عام ونصف لقيادة الزمالك، ويصطحب معه مساعدين أحدهما للجانب الفني والآخر للجانب البدني".

وأضاف التقرير: "يرغب هوفكينز أيضًا في استقطاب مدرب لحراس المرمى، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن هذه النقطة التي يمكن حلها قريبا".