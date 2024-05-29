لاعب الأهلي السعودي يرد على فيديو رفضه ترديد نشيد النادي

ردَّ علي الأسمري، نجم الأهلي السعودي، على الجدل الذي أثير مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو منسوب للاعب وهو يرفض تلبية طلب كامل الموسى مدير الكرة بالنادي للعودة إلى الملعب وترديد النشيد الخاص بالفريق مع الجمهور.

وأنهى "الراقي" منافسات الدوري السعودي بالفوز على الفيحاء بنتيجة (1-0)، يوم الاثنين الماضي ليختتم الدوري في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

وتداولت جماهير الأهلي فيديو للأسمري بعد نهاية المباراة، إذ رفض التوجه لتحية الجماهير وترديد النشيد الخاص بالفريق، رغم محاولات الموسى وزميله إدوارد ميندي لإقناعه بالتوجه للجماهير.