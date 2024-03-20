أعمال شغب وتخريب في نهائي السوبر الليبي لكرة اليد

عرفت مباراة كأس السوبر الليبي لكرة اليد بين أهلي طرابلس والأولمبي، مساء الثلاثاء، نهاية فوضوية تخللتها أعمال شغب وتخريب لتجهيزات القاعة.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل مقاطع فيديو لأعمال الشغب والتخريب التي قام بها عدد من مشجعي أهلي طرابلس بغعد خسارة فريقهم، والتي طالت تجهيزات القاعة الرياضية 17 فبراير في طرابلس.

وتُوج فريق الأولمبي بكأس السوبر الليبي لكرة اليد، بعد فوزه على أهلي طرابلس بنتيجة (29 ـ 27)، في المباراة التي سيطر فيها الأولمبي وأنهى شوطها الأول متقدمًا بهدفين (16 ـ 14).