حقيقة استثناء رونالدو من اختبار المنشطات في السعودية

نفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات حقيقة ما تردد عن استثناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر من اختبارات الكشف عن المنشطات التي تجريها بعد المباريات.

وتردد أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تستثني بعض النجوم الكبار على غرار رونالدو هداف الدوري السعودي، بطلب من اللاعبين أو لأسباب أخرى.

وقالت اللجنة في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" إنه لا يوجد فرق بين لاعب محلي أو أجنبي، ولا يتم استثناء أحد من الفحوصات وضعه فريقه في القائمة المعتمدة من مراقب المباراة.

وأوضحت أنه يتم إجراء قرعة بين شوطي المباراة، وفق اللوائح، بحضور إداري من كل فريق ومراقب المباراة.