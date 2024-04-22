غاياردو يحسم مصيره مع نادي الاتحاد ويكشف عن أهداف تعاقداته

قرر الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي، الاستمرار في منصبه على رأس الفريق الأول، رغم تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، واهتمام بعض الأندية الأوروبية بالتعاقد معه، في مقدمتها ميلان الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "بولا في أي بي" (BOLAVIP)، فإن المدرب الأرجنتيني يرفض مغادرة الاتحاد والعودة إلى أوروبا في الوقت الراهن، خصوصا أنه يشعر براحة كبيرة في مدينة جدة وفي السعودية بشكل عام؛ إذ يحافظ على الكثير من الهوايات والأنشطة الرياضية التي يعشقها، مثل رياضة التنس.

ويحظى غاياردو بثقة ودعم جميع المسؤولين في نادي الاتحاد، سواء الرئيس التنفيذي البرتغالي دومينيجوس سواريز، أو المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس.

وأعلنت "بولا في آي بي" أن صندوق الاستثمارات السعودي سيوفر ميزانية ضخمة لنادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي القادم، تفوق الميزانية التي سيتم تخصيصها لفريقي الهلال والنصر.

وأضافت أن مارسيل غاياردو سيوظف هذه الميزانية الضخمة للتعاقد مع صفقات كبرى، لجلبها في فترة التنقلات الصيفية، مثل الأرجنتيني أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ومواطنه ماتياس سولي جناح يوفنتوس الإيطالي المعار إلى فروسينوني، خلال موسم 2023 ـ 2024.

وتسلم غاياردو مقاليد تدريب الاتحاد في نوفمبر من عام 2023، حيث قاد الفريق الأول في 26 مباراة رسمية، محققًا 14 انتصارًا، و 3 تعادلات و9 هزائم.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 50 نقطة، بعيدا 27 نقطة كاملة عن المتصدر الهلال.