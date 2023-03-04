مسلي آل معمر: نطالب بحكام أجانب ذي كفاءة.. وأي نادٍ ليس لديه المقدرة النصر"يعين ويعاون"
وجّه مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي أنه سيعود للمطالبة بتعيين حكام أجانب لمباريات فريقه في دوري روشن، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فوز فريقه الدرامي على الباطن.
وسجل النصر 3 أهداف في الوقت بدل الضائع ليحول تأخره إلى فوز مثير 3-1 على الباطن ويحافظ على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
واعترض آل معمر على أداء حكم مباراة فريقه أمام الباطن، مطالبًا باستقدام حكام أجانب "ذي كفاءة عالية".
وقال آل معمر في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "ما يحدث هو ممارسة ضغوط على الحكم السعودي، ونتيجة الضغوط -مع الأسف- لم يكون الحكم، اليوم، بمستوى المباراة".
وأضاف: "سنتجه من الآن لطلب الحكم الأجنبي.. عشان "الضغوط" إللي قاعدة تصير ما لنا إلا الحكم الأجنبي، وأطلب من لجنة الحكام اختيار حكام مميزين".
وأضاف: "أي نادٍ عنده رغبة بطلب حكام أجانب، نادي النصر يعين ويعاون".
هجوم على حكم المباراة من جانب لاعبي ومدربي الباطن
على الجانب الآخر هاجم الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش مدرب الباطن حكم المباراة الذي أدار لقاء فريقه أمام نظيره النصر.
وقال المدرب الكرواتي: "ما شفت أي تأثير لكريستيانو رونالدو في المباراة، في مباراة الليلة، بعض القرارات التحكيمية الواحد يضحك عليها، أنا لأول مره أشوف 12 دقيقة".
كما تحدث الأوروغواي رينزو لوبيز لاعب نادي الباطن مهاجما وقال رينزو عقب المباراة: "أنا متعصب كثيرا من حكم المباراة، أخذنا أكثر من كارت أصفر غير مستحق، كان يمكن أن تتغير نتيجة المباراة ".
واضاف قرارات اليوم من الحكم كانت خاطئة، النصر نادى كبير، عنده لاعبين وامكانيات، حتى في كأس العالم لم تحصل 12 دقيقة وقت بدل ضائع، وقت كبير".
وحقق النصر فوزًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة على ضيفه الباطن 1/3، ضمن منافسات المرحلة 19 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وتقدم الباطن عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 17، قبل أن يدرك عبد الرحمن غريب التعادل للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
وفي الدقيقة الثانية عشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد آل فتيل الهدف الثاني للنصر، وبعده بدقيقتين سجل محمد مران الهدف الثالث.
ورفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.
على الجانب الآخر، تجمّد رصيد الباطن عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.