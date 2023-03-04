مسلي آل معمر: نطالب بحكام أجانب ذي كفاءة.. وأي نادٍ ليس لديه المقدرة النصر"يعين ويعاون"

وسجل النصر 3 أهداف في الوقت بدل الضائع ليحول تأخره إلى فوز مثير 3-1 على الباطن ويحافظ على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

واعترض آل معمر على أداء حكم مباراة فريقه أمام الباطن، مطالبًا باستقدام حكام أجانب "ذي كفاءة عالية".

وقال آل معمر في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "ما يحدث هو ممارسة ضغوط على الحكم السعودي، ونتيجة الضغوط -مع الأسف- لم يكون الحكم، اليوم، بمستوى المباراة".

وأضاف: "سنتجه من الآن لطلب الحكم الأجنبي.. عشان "الضغوط" إللي قاعدة تصير ما لنا إلا الحكم الأجنبي، وأطلب من لجنة الحكام اختيار حكام مميزين".

وأضاف: "أي نادٍ عنده رغبة بطلب حكام أجانب، نادي النصر يعين ويعاون".