تفاعل مع أهداف رونالدو.. الأمير تركي بن سلمان يقبل شعار النصر السعودي (فيديو)
الأمير تركي بن سلمان تواجد في ملعب الأول بارك
تواجد الأمير تركي بن سلمان، في ملعب الأول بارك، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في مواجهته أمام الخليج بنصف نهائي كأس ملك السعودية.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في كل شوط ليمنح النصر الفوز 3-1 على ضيفه الخليج، أمس الأربعاء، ليضرب موعدا مع الهلال في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.
وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد فوزه 2-1 على الاتحاد.
وسيطر النصر على المباراة منذ بدايتها، وكانت نيته واضحة في تسجيل هدف في الدقائق الأولى لحسم الانتصار مبكرا.
وحضر الأمير تركي بن سلمان إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها.
وانتشرت مقاطع فيديو من المباراة تظهر انفعالات تركي بن سلمان مع أهداف نادي النصر، كما شوهد يقبل شعار النادي.