تفاعل مع أهداف رونالدو.. الأمير تركي بن سلمان يقبل شعار النصر السعودي (فيديو)

تواجد الأمير تركي بن سلمان، في ملعب الأول بارك، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في مواجهته أمام الخليج بنصف نهائي كأس ملك السعودية.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في كل شوط ليمنح النصر الفوز 3-1 على ضيفه الخليج، أمس الأربعاء، ليضرب موعدا مع الهلال في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.