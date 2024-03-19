مانشستر سيتي يفقد خدمات 16 لاعبا خلال فترة التوقف الدولي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن 16 من لاعبيه سيشاركون مع منتخبات بلدانهم في فترة التوقف الدولي، نهاية الأسبوع الجاري.

وفي تقرير نشره على موقعه الرسمي، قال مانشستر سيتي إن كايل ووكر وجون ستونز وفيل فودين انضموا لمعسكر المنتخب الإنجليزي لخوض المواجهة الودية أمام منتخب البرازيل، يوم السبت المقبل، على استاد ويمبلي، فيما انضم جيريمي دوكو لصفوف منتخب بلجيكا لخوض وديتين أمام إيرلندا ثم إنجلترا.

ويشارك ثنائي منتخب كرواتيا ماتيو كوفاسيتش، وغوسكو غفارديول، في البطولة الودية في مصر، حيث تلتقي كرواتيا في المباراة الأولى منتخب تونس.

ونشر الموقع الرسمي للمان سيتي جدول المباريات التي سيشارك فيها لاعبوه نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، مضيفا أن هدافه النرويجي التحق بدوره بمنتخب بلاده صحبة زميله ومواطنه أوسكار بوب؛ استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام تشيكيا وسلوفاكيا.

والتحق روبن دياز وماتيوس نونيز وبيرناردو سيلفا بقائمة البرتغال لمواجهة السويد وسلوفاكيا وديا، فيما سيشارك رودريغو مع منتخب إسبانيا في وديتي كولومبيا والبرازيل، ويلعب السويسري مانويل أكانجي مع منتخب بلاده أمام الدنمارك وديا، السبت، قبل مواجهة إيرلندا يوم الثلاثاء.

بدوره، انضم ناثان أكي إلى معسكر منتخب هولندا لمواجهة اسكتلندا السبت، على ملعب أمستردام أرينا، قبل مواجهة ألمانيا يوم الثلاثاء.

وسافر يوليان ألفاريز إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض مع المنتخب الأرجنتيني مواجهتين وديتين أمام كل من منتخبي سالفادور وكوستاريكا، يغيب عنهما أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي للإصابة.