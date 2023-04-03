بسبب "الدورة الشهرية".. تغيير لون سروال منتخب إنجلترا للسيدات

وسيلعب المنتخب الإنجليزي، بطل أوروبا، بسراويل زرقاء على أرضه وخارجها خلال مباراتين وديتين هذا الشهر أمام البرازيل وأستراليا، وكذلك في كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا خلال الفترة من الـ20 من يوليو/ تموز، وحتى الـ20 من أغسطس/ آب.

وكان فريق السيدات في مانشستر سيتي أجرى تغييرًا في لون السراويل البيضاء، وكذلك فعل نادي وست بروميتش ألبيون ومنتخب أيرلندا للرجبي للسيدات.