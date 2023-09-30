هدف راموس في مرماه يمنح برشلونة صدارة الدوري الإسباني (فيديو)
استعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني، بفوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من الليغا.
ويدين برشلونة بفوزه إلى النيران الصديقة بفضل سيرجو راموس مدافع إشبيلية بعد إحرازه لهدف برشلونة بالخطأ في مرماه.
وسجل المدافع السابق السابق للغريم التقليدي ريال مدريد والعائد إلى صفوف النادي الأندلسي سيرجيو راموس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.
وعاد النادي الكتالوني إلى سكة الانتصارات بعد تعثره أمام مضيفه ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء الماضي، محققا فوزه السادس هذا الموسم ورافعا رصيده إلى 20 نقطة ومستعيدا الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام المتصدر السابق جاره جيرونا الذي يستضيف ريال مدريد غدا السبت في قمة المرحلة.
في المقابل، عاد إشبيلية إلى سكة الهزائم بعد فوزين وتعادل، فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: