هدف راموس في مرماه يمنح برشلونة صدارة الدوري الإسباني (فيديو)

وعاد النادي الكتالوني إلى سكة الانتصارات بعد تعثره أمام مضيفه ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء الماضي، محققا فوزه السادس هذا الموسم ورافعا رصيده إلى 20 نقطة ومستعيدا الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام المتصدر السابق جاره جيرونا الذي يستضيف ريال مدريد غدا السبت في قمة المرحلة.

في المقابل، عاد إشبيلية إلى سكة الهزائم بعد فوزين وتعادل، فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: