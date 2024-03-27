إصابة كامافينغا في مباراة فرنسا وتشيلي (فيديو)

تعرض إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، للإصابة مع منتخب فرنسا خلال مواجهة تشيلي الودية، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "فيلودروم".

ووفقًا للفيديو المتداول فقط ظهر كامافينغا وهو يغادر الملعب ويمسك بحذائه في يده، فيما يبدو أنه تعرض لإصابة قوية في قدمه، خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

في الدقيقة 41 تعرض كامافينغا لالتواء في كاحل قدمه اليسرى بعد كرة مشتركة مع ماوريسيو إيسلا، لاعب تشيلي.

وفشلت محاولات الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا في إسعاف لاعب وسط ريال مدريد على مدار دقيقتين ليضطر ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، لاستبداله ودفع بماتيو جوندوزي بدلاً منه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة الودية بتقدم منتخب فرنسا (2-1).

وتمثل الإصابة صدمة قوية لريال مدريد الذي يستعد لملاقاة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.