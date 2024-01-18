لاعبة برشلونة ترد على إشارة فينيسيوس (صورة)
ردت سلمى بارالويلو لاعبة فريق برشلونة للسيدات، على إشارة فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد التي قام بها خلال الكلاسيكو الأخير للرجال في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي شهد تتويج الفريق الملكي على حساب البارسا.
فينيسيوس سجل "هاتريك" في شباك برشلونة، في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 4/1، وقبيل نهاية المباراة، قام المهاجم البرازيلي برفع يده وأشار بعلامة 4 أهداف مقابل هدف، في احتفالية استفزت الجمهور الكتالوني.
وخلال مباراة، اليوم، بين سيدات برشلونة وريال مدريد التي انتهت بفوز البارسا 4/0، احتفلت الأراغونية سلمى بارالويلو بنفس طريقة فيني، وأشارت إلى الأهداف الأربعة التي سجلها الفريق الكتالوني في شباك الريال.
برشلونة صعد إلى نهائي كأس السوبر للسيدات بعد فوزه على ريال مدريد 4/0، وسجلت سلمى بارالويلو ثنائية.
وبعد الفوز الرباعي احتفلت سلمى بارالويلو القادمة من أوروغواي، بنفس طريقة فينيسيوس لترد عليه سريعًا.
وفاز برشلونة على ريال مدريد 4-0، الأربعاء، بثنائية من ماريونا كالدينتي، وسلمى بارالويلو ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات.
وسيقام نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم السبت المقبل، بين برشلونة وليفانتي على الملعب البلدي في بوتاركي (ليغانيس).