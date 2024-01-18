لاعبة برشلونة ترد على إشارة فينيسيوس (صورة)

فينيسيوس سجل "هاتريك" في شباك برشلونة، في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 4/1، وقبيل نهاية المباراة، قام المهاجم البرازيلي برفع يده وأشار بعلامة 4 أهداف مقابل هدف، في احتفالية استفزت الجمهور الكتالوني.

وخلال مباراة، اليوم، بين سيدات برشلونة وريال مدريد التي انتهت بفوز البارسا 4/0، احتفلت الأراغونية سلمى بارالويلو بنفس طريقة فيني، وأشارت إلى الأهداف الأربعة التي سجلها الفريق الكتالوني في شباك الريال.

برشلونة صعد إلى نهائي كأس السوبر للسيدات بعد فوزه على ريال مدريد 4/0، وسجلت سلمى بارالويلو ثنائية.

وبعد الفوز الرباعي احتفلت سلمى بارالويلو القادمة من أوروغواي، بنفس طريقة فينيسيوس لترد عليه سريعًا.