ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يحقق فوزا دراميا على ليل

حقق باريس سان جيرمان فوزا دراميا بنتيجة 4/3 على ليل اليوم الأحد في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي على بارك دي برانس.

ووقع كيليان مبابي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 11 بمساعدة نيمار وأضاف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 17 بمساعدة فيتينيا.

ونجح بافودي دياكيتي في تقليص النتيجة لليل بهدف في الدقيقة 24.