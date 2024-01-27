أنجولا تنهي مغامرة ناميبيا وتتأهل لدور الثمانية بأمم أفريقيا

سجل جيلسون دالا هدفين ليقود أنجولا للفوز 3-صفر على ناميبيا في أولى مباريات دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا ليتأهل إلى دور الثمانية، اليوم السبت.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، إذ تلقى نيبلو حارس مرمى أنجولا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17 إثر تصديه للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتلقى لوبيني هوكونغو مدافع ناميبيا الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في الدقيقة 40 إثر تدخل قوي على لاعب أنجولا.