بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تهزم الإكوادور استعدادا لكوبا أمريكا (فيديو)
حقق منتخب الأرجنتين فوزا وديا على نظيره الإكوادور بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد "سولغر فيلد" في شيكافو بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر الإثنين، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة كوبا أمريكا.
سجل آنخيل دي ماريا، نجم المنتخب الأرجنتيني، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 40 من عمر شوط اللقاء الأول.
وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من كريستيان روميرو، وأنهى دي ماريا اللعبة بلمسة متقنة من داخل منطقة الجزاء.
وشهد اللقاء مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 56 من عمر شوط اللقاء الثاني، على حساب دي ماريا.
ويخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية ثانية، فجر السبت المقبل ضد منتخب جواتيمالا، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا بمواجهة كندا يوم 21 يونيو الجاري.
في حين أن الإكوادور ستخوض وديتين ضد كل من بوليفيا وهندوراس، قبل أن تبدأ مشوارها في كوبا بمواجهة فنزويلا يوم 23 يونيو.
وستبدأ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا بمواجهة كندا يوم الجمعة 21 يونيو، قبل أن تلتقى مع منتخب تشيلي يوم 26 يونيو.
وسيختتم راقصو التانغو مشوار دور المجموعات بمُواجهة بيرو يوم 30 يونيو.
على الجانب الآخر، ينافس منتخب الإكوادور في مجموعة متوازنة في كوبا أمريكا القادمة التي ستقام في الولايات المتحدة، حيث وقع معه فنزويلا وجامايكا والمكسيك.