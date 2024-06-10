بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تهزم الإكوادور استعدادا لكوبا أمريكا (فيديو)

حقق منتخب الأرجنتين فوزا وديا على نظيره الإكوادور بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد "سولغر فيلد" في شيكافو بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر الإثنين، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة كوبا أمريكا.

سجل آنخيل دي ماريا، نجم المنتخب الأرجنتيني، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 40 من عمر شوط اللقاء الأول.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من كريستيان روميرو، وأنهى دي ماريا اللعبة بلمسة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وشهد اللقاء مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 56 من عمر شوط اللقاء الثاني، على حساب دي ماريا.