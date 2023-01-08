تعليق داستن بورييه على صفع رئيس UFC زوجته (فيديو)

وفي مقابلة مع "Bloody Elbow" سئل المصارع الأمريكي داستن بورييه عن رأيه في فيديو لرئيس UFC، فقال: "لست متأكدًا، ليس لدي فكرة، لا يجب أن تضع يديك على امرأة، لا أعرف التداعيات التي كانت مع قيام شخص بمكانته البارزة في إدارة الشركات بالقيام بشيء من هذا القبيل، ليس لدي أي فكرة، من المؤكد أنه ليس شيئًا جيدًا".

وأدى الغضب الذي أعقب لقطات صفعه لزوجته إلى قيام محطة "TBS" الأمريكية بتأخير إطلاق دوري "Power Slap League" مشروع دانا وايت رئيس UFC، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 11 يناير.