تعليق داستن بورييه على صفع رئيس UFC زوجته (فيديو)
رد المصارع الأمريكي داستن بورييه بطل العالم المؤقت سابقًا في الوزن الخفيف على لقطات تظهر دانا وايت رئيس UFC يصفع زوجته في ليلة رأس السنة الجديدة.
وفي شجار تم تصويره بين دانا وايت رئيس UFC وزوجته آن البالغة من العمر 26 عامًا، يمكن رؤية دانا وهو يقول شيئًا لأم ثلاثة أطفال، والتي ترد بصفعه، ما دفع وايت إلى صفعها قبل أن يبتعد الزوجان عن بعضهما.
وفي مقابلة مع "Bloody Elbow" سئل المصارع الأمريكي داستن بورييه عن رأيه في فيديو لرئيس UFC، فقال: "لست متأكدًا، ليس لدي فكرة، لا يجب أن تضع يديك على امرأة، لا أعرف التداعيات التي كانت مع قيام شخص بمكانته البارزة في إدارة الشركات بالقيام بشيء من هذا القبيل، ليس لدي أي فكرة، من المؤكد أنه ليس شيئًا جيدًا".
وأدى الغضب الذي أعقب لقطات صفعه لزوجته إلى قيام محطة "TBS" الأمريكية بتأخير إطلاق دوري "Power Slap League" مشروع دانا وايت رئيس UFC، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 11 يناير.
وبعد بث لقطات من المشاجرة، أخبر وايت "TMZ" أنه "ليس له أي عذر" على أفعاله.
وأضاف: "كنت أنا وزوجتي بالخارج ليلة السبت، للأسف هذا ما حدث".
وأكد رئيس UFC بأنه يشعر بالحرج وقال: "أنا واحد من أولئك الذين يقولون إنه لا يوجد أبدًا أي عذر لرجل ليضع يديه على امرأة، والآن أنا في TMZ أتحدث عنه".
وأضاف: "إنها واحدة من تلك المواقف المروعة. أشعر بالحرج. لدينا ثلاثة أطفال ومنذ ظهور الفيديو نركز أكثر على عائلتنا في الوقت الحالي، سيكون للناس رأيهم في هذا وسيكون رأي الناس صحيحًا، لا سيما في حالتي، لا تضع يديك على امرأة أبدًا".