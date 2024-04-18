بعد تصريحات وكيله.. هل اقترب ناغلسمان من العودة إلى بايرن ميونخ؟

ورحل ناغلسمان عن تدريب بايرن ميونخ، ليتولّى تدريب منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعد نهاية مؤسفة لمشوار "الماكينات" في كأس العالم 2022.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن نهاية مشوار توماس توخيل مع الفريق البافاري بنهاية هذا العام، بعد المستوى السيئ للفريق هذا الموسم.

ويحتاج بايرن ميونخ للتعاقد مع مدرب في الصيف، لأن توماس توخيل خليفة ناغلسمان سيرحل قبل نهاية عقده بعام.

قال وكيل ناغلسمان لشبكة سكاي سبورتس: "سيتم تحديد الأمر قريبًا، في الأيام الخمسة أو الستة أو السبعة المقبلة".

وذكرت تقارير إعلامية، أن المدير الفني للمنتخب الألماني، يوليان ناغلسمان، سيحدد خلال الأيام المقبلة ما إذا كان يرغب في الاستمرار كمدير فني للمنتخب أو العودة لنادي، وأكد وكيله أن هناك مفاوضات مع بايرن ميونخ.

وأضاف: "سيكون من السخافة أن نقول إننا لا نتحدث إلى أطراف مهتمة، لكنني لا أريد أن أفصح عن هوياتهم، كل ما يمكنني قوله هو أن الأمر لا يقتصر على بايرن ميونخ فقط، وسيكون من قبيل المهزلة أن نقول إننا لا نجري محادثات، بالطبع نحن نجري محادثات".