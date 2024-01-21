مورينيو يبتعد عن تدريب الشباب السعودي
رغم التقارير الكثيرة خلال الأيام الماضية التي ربطت البرتغالي جوزيه مورينيو بتدريب نادي الشباب السعودي، كشف تقرير أخير عكس ذلك.
ونقل فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على منصة "إكس"، تصريحات نقلا عن الصحفي بيدرو موراتا، الذي أكد أن مورينيو لن يدرب نادي الشباب السعودي، مضيفا: "مورينيو في هذه اللحظة على أهبة الاستعداد والهدوء، وينتظر الخيار الذي يحفزه".
وربطت التقارير المدرب البرتغالي بخوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية التي ستكون الأولى له خارج أوروبا، ولكن يبدو أن المدرب كان له رأي آخر.
ورحل مورينيو عن تدريب روما بعد موسمين ونصف الموسم قضاها في العاصمة الإيطالية، انتهت بفوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وخسارة لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.
ونشر برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير فيديو، اليوم الأحد، يُظهر وصول مورينيو إلى برشلونة، من دون تقديم تفسيرات بشأن أسباب رحلته.
كما رد مورينيو بابتسامة عندما سُئل عن إمكانية توليه تدريب برشلونة.
وسبق أن ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن خورخي مينديز، وكيل مورينيو، عرض خدمات البرتغالي المخضرم على البارسا، كبديل محتمل، إذا قررت إدارة النادي إقالة المدرب الحالي تشافي هيرنانديز.
ويحتل الشباب المركز الـ 11 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بعد مرور 19 جولة.