مورينيو يبتعد عن تدريب الشباب السعودي

وربطت التقارير المدرب البرتغالي بخوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية التي ستكون الأولى له خارج أوروبا، ولكن يبدو أن المدرب كان له رأي آخر.

ورحل مورينيو عن تدريب روما بعد موسمين ونصف الموسم قضاها في العاصمة الإيطالية، انتهت بفوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وخسارة لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ونشر برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير فيديو، اليوم الأحد، يُظهر وصول مورينيو إلى برشلونة، من دون تقديم تفسيرات بشأن أسباب رحلته.