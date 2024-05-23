تمهيدا لقيادة يوفنتوس..موتا يغادر بولونيا
أعلن نادي بولونيا الإيطالي، اليوم الخميس، رحيل مدربه تياغو موتا عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكد بولونيا في بيان رسمي أن موتا اختار عدم تجديد عقده مع الفريق ليرحل عن منصبه عقب نهاية الموسم.
وقاد موتا (41 عاما) بولونيا للتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه خلال موسمه الثاني مع النادي.
وقال بولونيا في بيان: "هذا الصباح أبلغ تياغو موتا النادي بنيته عدم تجديد عقده مع نادي بولونيا.. بعد علمنا بقراره، يشكر النادي المدرب على عمله الاستثنائي ويتمنى له التوفيق في بقية مسيرته المهنية".
ومن المتوقع أن ينتقل موتا إلى يوفنتوس ليحل محل ماسيميليانو أليغري الذي أقيل الأسبوع الماضي.
وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات أن يوفنتوس أتم الاتفاق وسيوقع عقدًا حتى صيف 2027.
وتعادل بولونيا ويوفنتوس 3-3 يوم الاثنين الماضي، وتولى باولو مونتيرو المسؤولية بعد إقالة أليجري.
واستحوذ موتا على عشق جماهير بولونيا بفضل النتائج الجيدة وأسلوبه المعتمد على الاستحواذ وذلك باستخدام الضغط المتقدم وبناء الهجمات من الخلف بعد الكثير من الشكوك في البداية عقب توليه المسؤولية خلفا لسينيسا ميهايلوفيتش في سبتمبر 2022.
وستكون آخر مباراة ليوفنتوس هذا الموسم على أرضه أمام مونزا بعد غد السبت، بينما يلعب بولونيا في جنوة غدًا الجمعة.