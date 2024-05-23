تمهيدا لقيادة يوفنتوس..موتا يغادر بولونيا

أعلن نادي بولونيا الإيطالي، اليوم الخميس، رحيل مدربه تياغو موتا عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد بولونيا في بيان رسمي أن موتا اختار عدم تجديد عقده مع الفريق ليرحل عن منصبه عقب نهاية الموسم.

وقاد موتا (41 عاما) بولونيا للتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه خلال موسمه الثاني مع النادي.

وقال بولونيا في بيان: "هذا الصباح أبلغ تياغو موتا النادي بنيته عدم تجديد عقده مع نادي بولونيا.. بعد علمنا بقراره، يشكر النادي المدرب على عمله الاستثنائي ويتمنى له التوفيق في بقية مسيرته المهنية".