مبابي يتخطى أزمته ويعبر بباريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا

وكان مبابي قوبل عند انطلاق المباراة بصافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير باريس سان جيرمان ضده؛ بسبب ما أثاره أخيرا من صخب داخل الفريق الباريسي، لكن هداف الدوري الفرنسي لم يفقد الكثير من إمكاناته رغم المشاكل التي تحيط به، واستطاع تسجيل هدف تأهل باريس سان جيرمان أمام رين.

ويضرب باريس سان جيرمان موعدا في الدور النهائي مع ليون، الذي فاز، يوم الثلاثاء، على فالنسيان (3 ـ0).

وتنافس كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي على 3 ألقاب في الفترة المقبلة، إذ إنها تتصدر الدوري الممتاز بفارق 12 نقطة عن أقرب الملاحقين نادي بريست، فيما سيخوض فريق العاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني.