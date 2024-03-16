احتفاء بأول لقب في 1984.. الكشف عن قميص منتخب فرنسا في "يورو 2024" (صور)

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تكريم المنتخب المتوج بأول لقب قاري لفرنسا، وذلك خلال نهائيات كأس أمم اوروبا 2024، التي تحتضنها ألمانيا في يونيو ويوليو القادمين.

وسيرتدي لاعبو منتخب الديكة أقمصة مستوحاة من القميص نفسه الذي ظهرت به فرنسا في كأس أمم أوروبا 1984 في إسبانيا، عندما توجت باللقب الأول لها في مسابقة كروية رسمية.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" المحلية، إن الاتحاد الفرنسي سيكشف رسميا، الخميس، عن القميص الرسمي لزملاء كيليان مبابي في "يورو 2024"، والذي سيكون شبيها إلى حد بعيد بالقميص الذي خاض به "الديكة" نهائيات المسابقة القارية قبل 40 عاما.

ونشرت الصحيفة صورًا للقميص الجديد المنتظر ظهوره في النسخة المقبلة خلال صائفة 2024، وصورًا أخرى لقميص المنتخب المتوج بلقب نسخة 1984.