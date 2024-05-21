الأهلي السعودي ينافس الهلال على نجم الدوري الألماني

وأفاد موقع "Nogomania" السلوفيني، في تقرير له، أن شيشكو تلقى عرضًا قياسيًا غير مسبوق، من ناديين سعوديين بلغت قيمته نحو 30 مليون يورو سنويًا.

وأكد الموقع ذاته، أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية أبرزها، آرسنال، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وليفربول، وميلان.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن مسؤولي لايبزيغ على استعداد لتقديم عقد جديد أعلى، بالإضافة لمشاركته بشكل أساسي في الفريق، لإبقائه لموسم آخر على الأقل.

وأوضح الموقع إنه يمكن للهلال، تقديم شروط مالية لا مثيل لها لدى أي ناد أوروبي، والأكثر اهتماماً باللاعب هو الأهلي، الذي يدربه ماتياس يايسله.