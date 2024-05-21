الأهلي السعودي ينافس الهلال على نجم الدوري الألماني
كشفت تقارير صحفية عن دخول ناديا الهلال والأهلي في منافسة قوية، للتعاقد مع السلوفيني بنيامين شيشكو مهاجم لايبزيغ الألماني.
وأفاد موقع "Nogomania" السلوفيني، في تقرير له، أن شيشكو تلقى عرضًا قياسيًا غير مسبوق، من ناديين سعوديين بلغت قيمته نحو 30 مليون يورو سنويًا.
وأكد الموقع ذاته، أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية أبرزها، آرسنال، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وليفربول، وميلان.
وأشار الموقع في تقريره، إلى أن مسؤولي لايبزيغ على استعداد لتقديم عقد جديد أعلى، بالإضافة لمشاركته بشكل أساسي في الفريق، لإبقائه لموسم آخر على الأقل.
وأوضح الموقع إنه يمكن للهلال، تقديم شروط مالية لا مثيل لها لدى أي ناد أوروبي، والأكثر اهتماماً باللاعب هو الأهلي، الذي يدربه ماتياس يايسله.
وقال أيضاً الموقع، إن الأندية السعودية تقدم مبلغاً ما بين 25 إلى 30 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى مكافأة كبيرة قدرها 20 مليون يورو.
وبحسب مصادر قريبة من اللاعب، فإن شيشكو لم يقرر بعد مستقبله، فلديه العديد من الخيارات، من البقاء في لايبزيغ إلى الانتقال إلى أحد أفضل الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا يعد الانتقال إلى السعودية هو الخيار الأقل ترجيحًا حاليًا.
يلعب بنيامين شيشكو البالغ من العمر 20 عاماً لصفوف لايبزيغ الألماني، منذ يوليو 2023، ولعب سابقا لعدة أندية أبرزها ريد بول سالزبورغ، وليفيرينغ (إعارة).
وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.