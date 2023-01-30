لماذا تثير لحية حسام عوار شكوك نادي ليون؟

عاد اسم حسام عوار نجم أولمبيك ليون ذي الأصول الجزائرية إلى الظهور على الساحة من جديد لكن بعيدا عن الملاعب، وذلك في مقطع فيديو مصور للصحفي الفرنسي الاستقصائي رومان مولينا أشار فيه إلى تعرض عوار لمضايقات بسبب إعفاء لحيته.

ونشر رومان مولينا مقطع فيديو على قناته على اليوتيوب لمناقشة حالة الفوضى السائدة داخل نادي أولمبيك ليون، بعنوان "الذعر في نهاية فترة الانتقالات!".