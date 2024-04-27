تصعيد جديد من صلاح بعد شجاره مع كلوب
يبدو أن محمد صلاح قرر تصعيد أزمته مع الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بعدما تشاجرا سويًّا خلال مواجهة وست هام يونايتد، مساء السبت.
وشارك الدولي المصري بديلًا في تعادل فريقه ليفربول أمام وست هام بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يتمكن صلاح من مساعدة فريقه في الوقت القليل الذي شارك فيه خلال 11 دقيقة، وخرج الريدز بنقطة من ملعب لندن الأولمبي.
والتقطت الكاميرات مشادة كلامية بين صلاح وكلوب على الخط قبل نزول النجم المصري، ويبدو أنهما كان يتحدثان عن الهدف.
وبدا صلاح غاضبًا للغاية في حديثه مع كلوب الذي بدأ الكلام مع جناح ليفربول قبل نزوله بثوانٍ قليلة للغاية.
ولم ينتهِ الحوار المشتعل بين الثنائي إلا من خلال تدخل من البديل الآخر، داروين نونيز، على خط التماس قبل تحول الأمر إلى أزمة كبيرة.
وعقب المباراة خرج صلاح سريعا من أرض الملعب إلى غرفة تغيير الملابس دون الوقوف مع زملائه لتحية الجماهير.
وبتعادل اليوم، ابتعد ليفربول مجددًا عن المنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل "الريدز" المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الثامن بعد المباراة برصيد 49 نقطة.