تصعيد جديد من صلاح بعد شجاره مع كلوب

يبدو أن محمد صلاح قرر تصعيد أزمته مع الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بعدما تشاجرا سويًّا خلال مواجهة وست هام يونايتد، مساء السبت.

وشارك الدولي المصري بديلًا في تعادل فريقه ليفربول أمام وست هام بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتمكن صلاح من مساعدة فريقه في الوقت القليل الذي شارك فيه خلال 11 دقيقة، وخرج الريدز بنقطة من ملعب لندن الأولمبي.

والتقطت الكاميرات مشادة كلامية بين صلاح وكلوب على الخط قبل نزول النجم المصري، ويبدو أنهما كان يتحدثان عن الهدف.