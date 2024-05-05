فينيسيوس جونيور يسخر من أراوخو (صورة)
سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، بعد تتويج "الميرنغي" بلقب الدوري الإسباني.
وتوج ريال مدريد رسمياً بلقب الليغا بعد خسارة الغريم برشلونة أمام جاره جيرونا بنتيجة 4-2، مساء السبت.
ويخوض فينيسيوس موسما رائعا مع ريال مدريد، وهو في طريقه لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بمسيرته حتى الآن، كما يستعد لقيادة البرازيل إلى بطولة كوبا أمريكا الموسعة هذا الصيف في الولايات المتحدة.
وأعاد فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس" نشر تغريدة تبرز عدد ألقاب نجوم ريال مدريد الشباب.
ورفع فينيسيوس وفالفيردي رصيد ألقابهما إلى الرقم 11، ورفع الثنائي ميليتاو ورودريغو رصيد ألقابهما إلى اللقب رقم 10.
وحصل كامافينغا على 8 ألقاب، فيما وصل مواطنه تشواميني إلى اللقب رقم 5، وحصل إبراهيم دياز على 4 ألقاب، وجود بيلينغهام على لقبين، وأردا غولر يملك لقبين أيضاً.
واختار فينيسيوس أن يُعلق على المنشور بعبارة "عصر جديد".
وكانت هذا العبارة قد انتشرت بكثافة في أوساط جماهير الكرة الإسبانية حينما قالها بها أراوخو، بعد الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، العام الماضي.
ويبدو أن فينيسيوس قد استعارها كنوع من السخرية، حيث واجه البارسا موسما سيئا تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، الذي كان أعلن رحيله عن تدريب الفريق قبل أن يرجع في كلامه وتقنعه الإدارة بإكمال مسيرته للموسم المقبل.
ويظل الملكي بعد فوزه على قادش في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة عن جيرونا الذي انقض على المركز الثاني برصيد 74 نقطة، قبل 4 جولات على النهاية، فيما تراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 73 نقطة.