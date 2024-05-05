فينيسيوس جونيور يسخر من أراوخو (صورة)

سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، بعد تتويج "الميرنغي" بلقب الدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد رسمياً بلقب الليغا بعد خسارة الغريم برشلونة أمام جاره جيرونا بنتيجة 4-2، مساء السبت.

ويخوض فينيسيوس موسما رائعا مع ريال مدريد، وهو في طريقه لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بمسيرته حتى الآن، كما يستعد لقيادة البرازيل إلى بطولة كوبا أمريكا الموسعة هذا الصيف في الولايات المتحدة.

وأعاد فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس" نشر تغريدة تبرز عدد ألقاب نجوم ريال مدريد الشباب.

ورفع فينيسيوس وفالفيردي رصيد ألقابهما إلى الرقم 11، ورفع الثنائي ميليتاو ورودريغو رصيد ألقابهما إلى اللقب رقم 10.

وحصل كامافينغا على 8 ألقاب، فيما وصل مواطنه تشواميني إلى اللقب رقم 5، وحصل إبراهيم دياز على 4 ألقاب، وجود بيلينغهام على لقبين، وأردا غولر يملك لقبين أيضاً.

واختار فينيسيوس أن يُعلق على المنشور بعبارة "عصر جديد".