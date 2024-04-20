كاسبر رود في نهائي "ثأري" أمام تسيتسيباس ببطولة برشلونة للتنس

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والنرويجي كاسبر رود السبت لنهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس ليلتقيا غدا الأحد، للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد في المشهد الختامي لإحدى بطولات التنس وذلك بعد أن كانا الأحد الماضي وجها لوجه في نهائي بطولة مونت كارلو للماسترز (1000 نقطة).

ويسعى اليوناني تسيتسيباس المصنف السابع عالميا، والذي أحرز الأسبوع الماضي لقب بطولة مونت كارلو للماسترز (1000 نقطة)، على حساب كاسبر رود، إلى التتويج بلقبه الثاني على التوالي والثاني أيضا في العام الحالي، وذلك بعد أن تخطى منافسه الصربي لايوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في نصف النهائي السبت ليحجز مكانه في نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس.

وفي المباراة التي استغرقت ساعتين و11 دقيقة، نجح الصربي لايوفيتش في حسم المجموعة الأولى بعد اللجوء للشوط الفاصل وذلك بواقع (7 ـ 5)، لكن اليوناني المنتشي بتتويجه في مونت كارلو عاد من بعيد ليفوز في المجموعتين الثانية والثالثة (6 ـ 4) و(6 ـ 2) ويعبر إلى النهائي بنتيجة مجموعتين لواحدة.