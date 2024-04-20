كاسبر رود في نهائي "ثأري" أمام تسيتسيباس ببطولة برشلونة للتنس
تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والنرويجي كاسبر رود السبت لنهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس ليلتقيا غدا الأحد، للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد في المشهد الختامي لإحدى بطولات التنس وذلك بعد أن كانا الأحد الماضي وجها لوجه في نهائي بطولة مونت كارلو للماسترز (1000 نقطة).
ويسعى اليوناني تسيتسيباس المصنف السابع عالميا، والذي أحرز الأسبوع الماضي لقب بطولة مونت كارلو للماسترز (1000 نقطة)، على حساب كاسبر رود، إلى التتويج بلقبه الثاني على التوالي والثاني أيضا في العام الحالي، وذلك بعد أن تخطى منافسه الصربي لايوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في نصف النهائي السبت ليحجز مكانه في نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس.
وفي المباراة التي استغرقت ساعتين و11 دقيقة، نجح الصربي لايوفيتش في حسم المجموعة الأولى بعد اللجوء للشوط الفاصل وذلك بواقع (7 ـ 5)، لكن اليوناني المنتشي بتتويجه في مونت كارلو عاد من بعيد ليفوز في المجموعتين الثانية والثالثة (6 ـ 4) و(6 ـ 2) ويعبر إلى النهائي بنتيجة مجموعتين لواحدة.
بدوره حقق النرويجي كاسبر رود، المصنف سادسا على العالم الفوز على الأرجنتيني توماس إتشيفيري بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما (7 ـ 6) ثم (6 ـ 4) في نصف النهائي الأول.
وكانت المجموعة الأولى متقاربة حتى استغل رود، الفرصة الأولى لكسر الإرسال ليتقدم 4-2 قبل أن يعود إتشيفيري، المصنف 13، ويكسر إرسال النرويجي في الشوط التالي.
وأنقذ الأرجنتيني نقطتي خسارة المجموعة التي احتكمت إلى شوط فاصل فاز به رود بعدما أنقذ نقطة المجموعة التي امتدت 76 دقيقة.
وكانت الأمور متقاربة أيضا في المجموعة الثانية، لكن رود فاز (6 ـ 4) وأثبت أنه أقوى بكثير من إتشيفيري، الذي كان يلعب في قبل نهائي إحدى البطولات ذات 500 نقطة للمرة الأولى.
وفي المباراة النهائية، غدا الأحد، يطمح رود المصنف السادس، والذي لم يخسر أي مجموعة حتى الآن وتأهل إلى النهائي الرابع له هذا الموسم، إلى تحقيق أول ألقابه منذ أن حصد بطولة إستوريل في أبريل نيسان 2023.
وقبل هزيمته أمام ستيفانوس تيتيباس في مباراة اللقب بمونت كارلو الأسبوع الماضي، خسر رود النهائي في لوس كابوس وأكابولكو في وقت سابق من العام الجاري لكنه سيكون أمام فرصة الثأر.