الأهلي السعودي يحسم مصير أليوسكي

ويرتبط أليوسكي بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، حتى يونيو 2025,

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه، إن المدرب الألماني يميل إلى إبعاد أليوسكي عن قائمة الفريق الموسم المقبل، وعدم استمراره.

وأشارت الصحيفة إلى أن يايسله سيطلب من إدارة النادي الموافقة على إعارة أليوسكي أو بيع عقده.

وطبقًا لمصادر الصحيفة، سيشهد اجتماع يايسله مع اللجنة الإدارية في النادي ممثلة في الرئيس التنفيذي لتحديد احتياجاته للموسم المقبل ومن ضمنها أليوسكي، والذي تم الاستقرار على رحيله.

وكان النادي الأهلي قد أبعد الدولي المقدوني عن قائمة الفريق في دوري روشن السعودي، وتسجيل الإسباني جابرييل فيغا بدلًا منه في بداية الموسم الجاري، ولعب 4 مباريات في الدوري، الموسم الجاري، قبل استبعاده من القائمة.

وسبق أن طلب أليوسكي من مسؤولي ناديه إعادته، والمشاركة في المباريات، أو السماح له بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.