كلوب: راشفورد لديه مزيج من كل شيء ويسجل أهدافا عالمية

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد لديه "مزيج من كل شيء" ويمكنه تسجيل الأهداف بعدة طرق، كما دعا فريقه للعمل كوحدة واحدة لاحتواء المهاجم الإنجليزي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب أنفيلد بعد غد الأحد.

ويمر راشفورد بفترة تألق هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفا في 39 مباراة في كافة المسابقات مع فريق المدرب إريك تين هاغ.

وقال المدرب الألماني للصحفيين اليوم الجمعة: "من المستحيل إلى حد كبير أن تكون سعيدا بشيء إيجابي في مانشستر يونايتد عندما تكون مدرب ليفربول- لكنني سعيد حقا من أجل راشفورد".

وأضاف: "لقد مر بصعوبات كبيرة العام الماضي حيث لم يكن يقدم أداء بالمستوى الذي يمكنه تقديمه.. الآن يلعب بشكل لا يصدق، سرعته وأسلوبه- إنه يضم مزيجا من كل شيء، يتمتع بهدوء أمام المرمى".