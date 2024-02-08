أهداف مباراة الهلال والنصر (فيديو)

افتتح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل للهلال في مباراته مع النصر في كأس موسم الرياض، اليوم الخميس.

وجاء هدف سافيتش في الدقيقة 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 30، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من مالكوم.

وسيفوز النصر بكأس موسم الرياض حال فوزه أو تعادله مع الهلال، في حين يحتاج الزعيم للفوز لنيل لقب البطولة.

وفاز الهلال 4/3 على إنتر ميامي في حين فاز النصر 6/0 على الفريق الأمريكي.

وهذه ثاني مباراة بين الهلال والنصر الموسم الحالي، حيث فاز الهلال 3/0 في الدوري السعودي في ديسمبر الماضي.

وسيلتقي الفريقان مجددا في يونيو المقبل في الدوري السعودي.