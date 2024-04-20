كشفت قناة mbc مصر عن مفاجأة حول عودة رمضان صبحي للأهلي.

ووفقا للقناة، فإن الأهلي يفكر في إعادة رمضان صبحي، وأن كثيرين يضغطون للتوسط لعودة اللاعب.

وخلال الأشهر الأخيرة ارتبط رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي والانتقال إلى الزمالك، لكنه ظل مع بيراميدز.

وفي أغسطس الماضي، أطلق إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، شرارة، بعدما أكد في تصريحات أن رمضان صبحي يرحب بالعودة إلى الأهلي مجددا.

وتدرج رمضان صبحي في الأهلي، قبل أن يغادر معارا إلى ستوك سيتي، ثم معارا أيضا إلى هيديرسفيلد تاون، قبل أن ينتقل بشكل دائم.

وفي 2020 عاد رمضان صبحي للعب في مصر، لكن من بوابة بيراميدز.