مع وصول مبابي.. نجم كبير يرحل عن ريال مدريد

وأكد المهاجم الفرنسي الدولي، مساء أمس الجمعة، أنه سيغادر ناديه الحالي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم بينما ترشحه توقعات كثيرة للانضمام إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

وقال الإعلامي جوزيه مانويل مورينيو المقرب من إدارة ريال مدريد، إن الكرواتي لوكا مودريتش سيرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "مستقبل مودريتش قد تم حسمه بالفعل، ولن يستمر مع النادي الملكي".

وسيترك لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 38 عاما القميص رقم 10 للنجم الفرنسي كيليان مبابي، عندما يوقع رسميًا مع ريال مدريد.