الاتحاد الدولي للملاكمة يكافئ أبطاله في الأولمبياد بجوائز مالية

‭ ‬‬أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة، اليوم الأربعاء، أنه سيقدم جوائز مالية لجميع الأبطال الأولمبيين الحاصلين على ميداليات في ألعاب باريس هذا العام.

ولا ينظم الاتحاد بطولة الملاكمة في أولمبياد باريس، بعد أن سحبت اللجنة الأولمبية الدولية اعترافها به العام الماضي.

وبناء على ترتيب الملاكمين خلال الألعاب في الفترة من الـ26 من يوليو إلى الـ11 من أغسطس قال الاتحاد الدولي للملاكمة إنه سيمنح 100 ألف دولار للحاصلين على الميداليات الذهبية و50 ألف دولار للميداليات الفضية و25 ألف دولار للميداليات البرونزية.