الاتحاد الدولي للملاكمة يكافئ أبطاله في الأولمبياد بجوائز مالية
أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة، اليوم الأربعاء، أنه سيقدم جوائز مالية لجميع الأبطال الأولمبيين الحاصلين على ميداليات في ألعاب باريس هذا العام.
ولا ينظم الاتحاد بطولة الملاكمة في أولمبياد باريس، بعد أن سحبت اللجنة الأولمبية الدولية اعترافها به العام الماضي.
وبناء على ترتيب الملاكمين خلال الألعاب في الفترة من الـ26 من يوليو إلى الـ11 من أغسطس قال الاتحاد الدولي للملاكمة إنه سيمنح 100 ألف دولار للحاصلين على الميداليات الذهبية و50 ألف دولار للميداليات الفضية و25 ألف دولار للميداليات البرونزية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي أعلن في أبريل أنه سيكون أول اتحاد يقدم جوائز مالية قدرها 50 ألف دولار لأبطاله الأولمبيين بدءًا من ألعاب باريس هذا العام.
وقال عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، في بيان: "سيحصل الفائزون بالميدالية الذهبية في ألعاب باريس على مكافأة مالية كبيرة قدرها 100 ألف دولار. ومن هذا المبلغ سيحصل الرياضي على 50 ألف دولار وسيحصل اتحاده الوطني على 25 ألف دولار وسيحصل مدربه على 25 ألف دولار".
وأضاف: "يجب تقدير رياضيينا وجهودهم. يقدم الاتحاد الدولي الفرصة للملاكمين ويستثمر فيهم بشكل كبير لأنهم محور هذه الرياضة وسنواصل دعمهم على جميع المستويات".
وقررت اللجنة الأولمبية الدولية في يونيو تجريد الاتحاد الدولي للملاكمة من الاعتراف به بسبب فشله في استكمال إصلاحات متعلقة بالحوكمة والتمويل والقضايا الأخلاقية.
وتنظم اللجنة الأولمبية الدولية منافسات الملاكمة في ألعاب باريس.