أشياء لا يفعلها إلا ميسي.. هكذا قاد التعمري الأردن للنهائي

حقق المنتخب الأردني فوزًا تاريخيًا على كوريا الجنوبية، بهدفين نظيفين، مساء الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي كأس آسيا المقامة في قطر حاليًا.

الفوز ليس فقط الأول من نوعه على كوريا الجنوبية، بل أخذ "النشامى" إلى النهائي الأول لهم على الإطلاق، بعد أن كان الفريق قد صعد للمرة الأولى إلى نصف النهائي أيضًا.

كلمة السر في هذا الفوز تخص النجم موسى التعمري، لاعب مونبلييه الفرنسي، الذي غاب عن المواجهة الوحيدة التي خسرها المنتخب الأردني في تلك النسخة من البطولة.

كيف كان التعمري هو كلمة السر؟ وماذا قدم للمنتخب الأردني؟ ذلك ما نستعرضه في التقرير التالي: