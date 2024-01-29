بايرن ميونخ يعلق على أنباء تدريب توخيل لبرشلونة
نفى بايرن ميونخ ما نُقل على لسان مدربه توماس توخيل بشأن تشافي مدرب برشلونة.
وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي: "توماس توخيل لم يتحدث قط عن تشافي ومن يخلفه، كما زُعم بشكل خاطئ لاحقا".
وأضاف: "تحدث مدربنا توماس توخيل يوم الأحد، خلال زيارة نادي المشجعين عن مسيرته التدريبية وتجاربه السابقة في الخارج مع باريس سان جيرمان وتشيلسي، وبطبيعة الحال قدم معلومات حول ذلك خلال النقاش".
وتابع النادي البافاري: "كما أجاب توخيل عن أسئلة عامة من المشجعين حول إسبانيا كبلد لكرة القدم، لم يتحدث قط عن تشافي ومن يخلفه، كما زُعم بشكل خاطئ لاحقا".
وأتم: "لن نقبل بعد الآن مثل هذه التصريحات غير الواقعية الموجهة ضد مدربنا، والتي دائما ما تأتي من نفس المصدر".
تصريحات منسوبة لتوخيل
ونقل موقع "90min" عن توخيل قوله: "الانتقال إلى خارج ألمانيا سيروق لي مرة أخرى، إسبانيا لديها دوري استثنائي، من وجهة نظري وبناء على تجربتي في العمل مع الإسبان فإنهم يتميزون بقدر هائل من الثقة بالنفس، عندما تتحدث مع اللاعبين الإسبان سرعان ما تشعر أنك تتعامل معهم عن قرب".
وتولى توخيل تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي ويمتد عقده حتى 2025، لكن الضغوط تتزايد على المدرب السابق لتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وبروسيا دورتموند.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويتأخر بنقطتين فقط عن فريق باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، ولم يخسر سوى مباراتين فقط هذا الموسم.
وجاءت التصريحات المنسوبة لتوخيل بعد ساعات من إعلان تشافي مدرب برشلونة أنه سيرحل عن الفريق الكتالوني نهاية الموسم الحالي.
وأعلن تشافي قراره بعد أن خسر برشلونة 3 مرات في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.
وبعد قرار تشافي، ربطت وسائل إعلام برشلونة بعدة مدربين، بمن في ذلك يورغن كلوب وإيمانول ألغواسيل مدرب ريال سوسيداد، وميشيل مدرب جيرونا.
ويرتبط توخيل بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي في يونيو 2025، علما أنه أدار 40 مباراة للفريق البافاري، فاز في27 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر 8 مرات.