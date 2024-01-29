بايرن ميونخ يعلق على أنباء تدريب توخيل لبرشلونة

نفى بايرن ميونخ ما نُقل على لسان مدربه توماس توخيل بشأن تشافي مدرب برشلونة.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي: "توماس توخيل لم يتحدث قط عن تشافي ومن يخلفه، كما زُعم بشكل خاطئ لاحقا".

وأضاف: "تحدث مدربنا توماس توخيل يوم الأحد، خلال زيارة نادي المشجعين عن مسيرته التدريبية وتجاربه السابقة في الخارج مع باريس سان جيرمان وتشيلسي، وبطبيعة الحال قدم معلومات حول ذلك خلال النقاش".

وتابع النادي البافاري: "كما أجاب توخيل عن أسئلة عامة من المشجعين حول إسبانيا كبلد لكرة القدم، لم يتحدث قط عن تشافي ومن يخلفه، كما زُعم بشكل خاطئ لاحقا".

وأتم: "لن نقبل بعد الآن مثل هذه التصريحات غير الواقعية الموجهة ضد مدربنا، والتي دائما ما تأتي من نفس المصدر".