خبر مفاجئ عن فينيسيوس قبل نهائي دوري الأبطال
تلقت جماهير مدريد خبرًا مفاجئًا بشأن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل المواجهة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند الألماني.
ويلتقي ريال مدريد منافسه بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب (ويمبلي) في العاصمة البريطانية لندن، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 – 2024.
وكشف تقرير نشره موقع (relevo) الإسباني عن معاناة فينيسيوس جونيور من وعكة صحية قبل لقاء دورتموند في نهائي دوري الأبطال.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن جونيور اشتكى من ارتفاع في درجة الحرارة خلال اليومين الأخيرين قبل المباراة، كما أنه تعاطى بعض الأدوية لتسكين الآلام التي يتعرض لها ليتمكن من اللحاق بالمباراة.
ويشارك فينيسيوس جونيور أساسيًّا في تشكيل ريال مدريد لمواجهة دورتموند في نهائي دوري الأبطال.
ويعد فينسيوس جونيور أحد أبرز أسلحة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.
وسجل اللاعب البرازيلي هذا الموسم 5 أهداف وصنع مثلها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بقميص ريال مدريد.