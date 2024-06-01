خبر مفاجئ عن فينيسيوس قبل نهائي دوري الأبطال

وكشف تقرير نشره موقع (relevo) الإسباني عن معاناة فينيسيوس جونيور من وعكة صحية قبل لقاء دورتموند في نهائي دوري الأبطال.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن جونيور اشتكى من ارتفاع في درجة الحرارة خلال اليومين الأخيرين قبل المباراة، كما أنه تعاطى بعض الأدوية لتسكين الآلام التي يتعرض لها ليتمكن من اللحاق بالمباراة.

ويشارك فينيسيوس جونيور أساسيًّا في تشكيل ريال مدريد لمواجهة دورتموند في نهائي دوري الأبطال.