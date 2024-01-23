من هو منافس مصر المحتمل في دور الـ 16 من كأس أفريقيا؟

مع من ستلعب مصر في دور الـ 16؟

بحسب قواعد البطولة، ستواجه مصر وصيف المجموعة السادسة بعد أن جاءت في المركز الثاني في مجموعتها، التي تصدرها منتخب كاب فيردي بسبع نقاط في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة؛ إذ أطاح بغانا وموزمبيق في أول مواجهتين، وحصد ست نقاط لعب بها أمام مصر بأريحية كبيرة.

المجموعة السادسة يلعب فيها منتخبات المغرب والكونفو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا، وحتى الآن لم يتم حسم أي مقعد بالمركز الثاني فيها بشكل رسمي.

مباريات الجولة الأخيرة التي تقام يوم الأربعاء ستحدد كل شيء، لكن الاحتمالات متعددة ومن الممكن للفراعنة اللعب أمام أي خصم من الأربعة.

ما هي السيناريوهات المتاحة أمام الفراعنة؟

يلعب المنتخب المغربي أمام نظيره منتخب زامبيا مساء الأربعاء، بينما يخوض منتخب تنزانيا مواجهة مصيرية أمام الكونغو أي نتيجة غير الفوز بها ستطيح به لخارج البطولة.

في حال انتهت مواجهات المجموعة بالتعادل دون أهداف أو بهدف أو أكثر لمثله يوم الأربعاء فذلك سيعني أن الفريق المصري سيلعب أمام نظيره الكونغولي بفضل نقاط اللعب النظيف، إذ ستكون الكونغو وقتها قد وصلت للنقطة رقم ثلاثة كحال زامبيا، ولكليهما وعليهما عدد الأهداف نفسها، لكن المنتخب الزامبي تلقى بطاقة حمراء حتى الآن وهي كفيلة بطرده من البطولة، وكانت في مواجهة تنزانيا.

أما حال حققت زامبيا المفاجأة وتغلبت على منتخب المغرب بينما تعثرت الكونغو بالتعادل أو الهزيمة، فقد يعني ذلك مواجهة عربية خالصة في دور الـ 16 بين المنتخبين المصري والمغربي.

أما إذا نالت تنزانيا فوزها الأول وفي الوقت نفسه فازت المغرب أو تعادلت، فذلك سيعني أن مصر ستلعب أمام تنزانيا في دور الـ 16.

والسيناريو الأخير سيكون فوز زامبيا على المغرب مع فوز الكونغو على تنزانيا، وقتها سيلعب المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي، إلا إذا فازت زامبيا بفارق أهداف أكثر من الكونغو في الجولة الأخيرة، أو تغيرت حسبة نقاط اللعب النظيف لأي من الفريقين.