مبابي يوجّه طلبًا إلى ريال مدريد قبل يورو 2024
يقترب كيليان مبابي من نادي ريال مدريد والانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في الـ30 من يونيو المقبل.
وقدّم النجم الفرنسي طلبًا إلى إدارة الفريق الملكي، بأن يتم تقديمه لاعبًا رسميًّا في صفوف ريال مدريد قبل كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
ومع وجود جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني وغيرهم ممن يتصدرون الجيل الجديد، سيكون مبابي جوهرة التاج.
ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن كيليان مبابي منهك من "الميلودراما" الطويلة المحيطة بانتقاله.
أوضحت: "يريد المهاجم الفرنسي الذهاب إلى اليورو والألعاب الأولمبية بهدوء، دون أن تتحول المؤتمرات الصحفية إلى مناجاة حول مستقبله".
وأوضحت: اللاعب ببساطة يريد أن يجد لحظة من السلام دون أن يتعرَّض لوابل من الأسئلة حول مستقبله، وبالتالي فهو يريد الإعلان الرسمي في أقرب وقت ممكن".
ومن المقرر أن تنطلق بطولة أوروبا في منتصف يونيو المقبل، أي بعد أسبوعين تقريبًا من نهائي دوري أبطال أوروبا.
وغني عن القول إن هذا يمنح ريال مدريد مساحة كافية للتنفس لتحقيق رغبة اللاعب.