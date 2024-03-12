مبابي يوجّه طلبًا إلى ريال مدريد قبل يورو 2024

وقدّم النجم الفرنسي طلبًا إلى إدارة الفريق الملكي، بأن يتم تقديمه لاعبًا رسميًّا في صفوف ريال مدريد قبل كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومع وجود جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني وغيرهم ممن يتصدرون الجيل الجديد، سيكون مبابي جوهرة التاج.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن كيليان مبابي منهك من "الميلودراما" الطويلة المحيطة بانتقاله.

أوضحت: "يريد المهاجم الفرنسي الذهاب إلى اليورو والألعاب الأولمبية بهدوء، دون أن تتحول المؤتمرات الصحفية إلى مناجاة حول مستقبله".

وأوضحت: اللاعب ببساطة يريد أن يجد لحظة من السلام دون أن يتعرَّض لوابل من الأسئلة حول مستقبله، وبالتالي فهو يريد الإعلان الرسمي في أقرب وقت ممكن".