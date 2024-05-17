موقف مصطفى شلبي من المشاركة في مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتأكدت جاهزية مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة، بعد تعافيه بشكل نهائي.

وشارك شلبي أمس في جزء من التدريبات الجماعية للفريق، لكنه شارك في كامل تدريب الخميس على ملعب النادي.

ونشر مصطفى شلبي عبر حسابه على منصة "إنستغرام" صورة أكد من خلالها تعافيه بشكل كامل من الإصابة، وجاهزيته للمباراة النهائية لمسابقة الكونفدرالية أمام نهضة بركان وكتب: "الحمد لله".