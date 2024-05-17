موقف مصطفى شلبي من المشاركة في مباراة الزمالك ونهضة بركان
تلقى نادي الزمالك خبرًا سارًا، قبيل مباراة الفريق أمام نهضة بركان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات المرحلة النهائية لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتأكدت جاهزية مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة، بعد تعافيه بشكل نهائي.
وشارك شلبي أمس في جزء من التدريبات الجماعية للفريق، لكنه شارك في كامل تدريب الخميس على ملعب النادي.
ونشر مصطفى شلبي عبر حسابه على منصة "إنستغرام" صورة أكد من خلالها تعافيه بشكل كامل من الإصابة، وجاهزيته للمباراة النهائية لمسابقة الكونفدرالية أمام نهضة بركان وكتب: "الحمد لله".
وخسر نادي الزمالك المصري 2-1 أمام نهضة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، على الملعب البلدي بمدينة بركان.
وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل، ويكفي نهضة بركان، بطل المسابقة مرتين، التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب.
فيما يحتاج الزمالك للفوز 1-صفر لحصد البطولة للمرة الثانية.