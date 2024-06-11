لحظات أيقونية لا تنسى في تاريخ كوبا أمريكا

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، في النسخة الجديدة التي ستقام بأمريكا.

ويتنافس العديد من عمالقة كرة القدم حول العالم على أمل التتويج بالبطولة الأغلى في أمريكا، التي تحتضنها الولايات المتحدة خلال الفترة بين 21 يونيو و15 يوليو 2024.

بطولة كوبا أمريكا كانت وما زالت مسرحًا لبعض أكثر اللحظات التي لا تُنسى في التاريخ، من لاعبين أسطوريين، مثل مارادونا وبيليه وليونيل ميسي، الذين أظهروا تألقهم، إلى نهائيات تاريخية تركت الجماهير على حافة مقاعدهم، شهدت هذه البطولة كل شيء، من المباريات المجنونة والمفاجآت والأهداف المذهلة.

ميلاد الأساطير

لطالما كانت كوبا أمريكا أرضًا خصبة لأعظم مواهب كرة القدم، فقد شهدت عدة مباريات رئيسة ظهور أساطير كروية، واحدة من هذه اللحظات كانت بطولة كوبا أمريكا 1959، إذ أذهل الشاب بيليه العالم بمهاراته الاستثنائية وسجل أهدافًا أشارت إلى مستقبله كواحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق، كان أداؤه في البطولة لحظة محورية في مسيرته، إذ عزز سمعته كموهبة خارقة.

وبالمثل، بدأت رحلة دييغو مارادونا إلى مكانة الأسطورة باستغلاله في كوبا أمريكا، وعلى الرغم من أن الأسطورة الأرجنتيني لم يفز بالبطولة، فإن أداءه في نسختي عامي 1979 و1987 ومراوغته المذهلة ورؤيته وقدرته التهديفية الرائعة، كانت حاسمة في ترسيخ مكانة مارادونا كقوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.

كما شهد أساطير آخرون مثل ليونيل ميسي لحظات فاصلة في تاريخ كوبا أمريكا، فقد قاد الأرجنتين إلى الفوز في عام 2021.