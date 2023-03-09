زوجة كايل ووكر غاضبة وتهدد بالانفصال عقب فضيحته في ملهى ليلي
عبرت آني كيلنر زوجة كايل ووكر عن غاضبها من زوجها الدولي الإنجليزي مدافع مانشستر سيتي، بسبب معاناتها معه إثر خيانته الأخيرة لها عندما ظهر بشكل فاضح في أحد الملاهي الليلية يوم السبت الماضي.
ووقع خلاف بين لاعب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وزوجته المخلصة آني البالغة من العمر 30 عامًا منذ فترة قبل أن تكشف صحيفة "ذا صن" البريطانية أسباب الخلاف.
إذ وقفت "آني" إلى جانب اللاعب رغم فضائحه الجنسية، لكن يُقال الآن إنها تفكر في مستقبلها معه وذلك بعد ظهوره في مقاطع فيديو فاضحة أمام امرأتين في ملهى ليلي عقب فوز سيتي 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.
وبموجب قانون الجرائم الجنسية للعام 2003، يرتكب الشخص موقفًا غير لائق إذا كشف عمدًا عن أعضائه التناسلية وقصد أن يراه شخص ما ويسبب الذعر أو الضيق في مكان ما، لذلك ستحقق الشرطة في الفيديوهات المنتشرة.
وقال مصدر: "آني عرفت ما الذي تورطت فيه عندما تزوجته، إنها خائفة من تحقيق الشرطة، وإذا حدث ذلك فإنها ستشعر بالتأكيد وكأنها مضطرة للابتعاد عنه، ولم يحدث هذا في الوقت الحالي، إنها قلقة بشأن ما سيقوله الآخرون ويفكرون بها، وهي مذعورة على أطفالها، و"كايل أكد لآني أن كل شيء على ما يرام".
وتزوج الاثنان سرًا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على الرغم من اعترافه بإنجاب طفل من عارضة الأزياء لاورين جودمان.
وقال مصدر آخر: "لقد تخلصت آني من خياناته من قبل، لكنها تعهدت في ذلك الوقت بأخذ نصف كل أملاكه إذا عاد مرة أخرى، لقد أرادت أيضًا أن يحصل على مشورة من أحد المتخصصين لأنه يفقد سيطرته على نفسه عندما يصبح مخمورًا، إنه هادئ معظم الوقت لكنه يضغط على زر التدمير الذاتي عندما يكون في حالة سكر".
وفي أعقاب سقوط ووكر الأخير، نشرت آني رسالة غامضة عبر حسابها على "إنستغرام" قبل حذفها، قالت فيها: "يأتي وقت يتعين عليك فيه التوقف عن عبور المحيطات للأشخاص الذين لن يقفزوا على البرك من أجلك، وسينتهي بك الأمر بخيبة أمل حقًا إذا كنت تعتقد أن الناس سيفعلون لك كما تفعل لهم، وليس كل شخص لديه نفس قلبك".
في رسالة أخرى ، نُشرت يوم الإثنين - في الليلة التي تلت تصرفاته الغريبة - كتبت: "أعتقد أنه من المهم أن تتذكر أنه بغض النظر عن مدى روعتك في التعامل مع الناس ، فلن يكون ذلك جيدًا بالنسبة لك".
وأرسل المعجبون رسائل دعم، لكن آني غضبت بعد أن بدا أن ريبكا فاردي زوجة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي تسخر من اضطرابها. وكتبت ريبكا الشهيرة ببيكي على إنستغرام: "الهدية التي تستمر في العطاء"، تبعت ذلك برموز تعبيرية ضاحكة قبل أن تضيف: "هذا محرج بعض الشيء".
والسيدتان في خلاف منذ فترة طويلة حينما حضرت زوجات اللاعبين لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا.