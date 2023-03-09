زوجة كايل ووكر غاضبة وتهدد بالانفصال عقب فضيحته في ملهى ليلي

وقال مصدر آخر: "لقد تخلصت آني من خياناته من قبل، لكنها تعهدت في ذلك الوقت بأخذ نصف كل أملاكه إذا عاد مرة أخرى، لقد أرادت أيضًا أن يحصل على مشورة من أحد المتخصصين لأنه يفقد سيطرته على نفسه عندما يصبح مخمورًا، إنه هادئ معظم الوقت لكنه يضغط على زر التدمير الذاتي عندما يكون في حالة سكر".

وفي أعقاب سقوط ووكر الأخير، نشرت آني رسالة غامضة عبر حسابها على "إنستغرام" قبل حذفها، قالت فيها: "يأتي وقت يتعين عليك فيه التوقف عن عبور المحيطات للأشخاص الذين لن يقفزوا على البرك من أجلك، وسينتهي بك الأمر بخيبة أمل حقًا إذا كنت تعتقد أن الناس سيفعلون لك كما تفعل لهم، وليس كل شخص لديه نفس قلبك".

في رسالة أخرى ، نُشرت يوم الإثنين - في الليلة التي تلت تصرفاته الغريبة - كتبت: "أعتقد أنه من المهم أن تتذكر أنه بغض النظر عن مدى روعتك في التعامل مع الناس ، فلن يكون ذلك جيدًا بالنسبة لك".

وأرسل المعجبون رسائل دعم، لكن آني غضبت بعد أن بدا أن ريبكا فاردي زوجة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي تسخر من اضطرابها. وكتبت ريبكا الشهيرة ببيكي على إنستغرام: "الهدية التي تستمر في العطاء"، تبعت ذلك برموز تعبيرية ضاحكة قبل أن تضيف: "هذا محرج بعض الشيء".

والسيدتان في خلاف منذ فترة طويلة حينما حضرت زوجات اللاعبين لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا.