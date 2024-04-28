آرسنال يعبر توتنهام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

سجل أرسنال ثلاثة أهداف في الشوط الأول وتراجع في الثاني قبل أن يفوز 3-2 على مضيفه توتنهام في مباراة قمة اليوم الأحد ليواصل سعيه للتتويج بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 20 عاما في صراع بات ثنائيا إلى حد كبير مع مانشستر سيتي بعدما تراجعت آمال ليفربول.

افتتح آرسنال التسجيل بهدف عكسي سجله بيير-إميل هويبرغ بالخطأ في مرماه بعدما أخفق في تشتيت ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا ليضع الكرة في شباكه في الدقيقة 15.